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کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۹
بازدید: ۵۵۴۹
نظرات: ۵

عکس: تعمیرگاهی به وسعتِ یک حسینیه

پاک کردنِ سیاهی روغنِ ماشین با تینر ممکن است، اما برای زنگارِ دل باید چاره‌ی دیگری اندیشید. «حاج‌محمود» پنجشنبه‌شب‌ها مغازه‌اش را به میعادگاه عاشقی تبدیل کرده تا ثابت کند زورِ عشق از هر بحرانی بیشتر است؛ روایتی از تعمیرگاهی که پناهگاهِ دل‌های خسته شد. او با برگزاری روضه‌های هفتگی، «تعمیرگاهِ جان» راه انداخته و به این پرسشِ بزرگ پاسخ داده که در عصرِ دود و اندوه، چگونه می‌توان همچنان چراغِ ایمان و دوستی را روشن نگه داشت. عکس: زهرا فراست

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برچسب‌ها:
عکس مستند حاج‌محمود تعمیرگاه حسینیه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مینا
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹
هر کاری جای مخصوص خودشو باید داشته باشه
پاسخ
6
10
ناشناس
عاشق امام حسین باشی همه جا میتونی ارادت رو بهش نشون بدی
ناشناس
واسه همون لباس خوابو تو خیابون می پوشن، اخه جاش تو خیابونه
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴
دمت گرم مرد حسابی
پاسخ
8
3
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
دمش گرم
پاسخ
6
2