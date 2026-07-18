عکس: تعمیرگاهی به وسعتِ یک حسینیه
پاک کردنِ سیاهی روغنِ ماشین با تینر ممکن است، اما برای زنگارِ دل باید چارهی دیگری اندیشید. «حاجمحمود» پنجشنبهشبها مغازهاش را به میعادگاه عاشقی تبدیل کرده تا ثابت کند زورِ عشق از هر بحرانی بیشتر است؛ روایتی از تعمیرگاهی که پناهگاهِ دلهای خسته شد. او با برگزاری روضههای هفتگی، «تعمیرگاهِ جان» راه انداخته و به این پرسشِ بزرگ پاسخ داده که در عصرِ دود و اندوه، چگونه میتوان همچنان چراغِ ایمان و دوستی را روشن نگه داشت. عکس: زهرا فراست
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