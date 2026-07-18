عکس: «عید مردگان» در سوادکوه؛ گرامیداشت آیین کهن ۲۶ عیدِماه طبری
۲۶ عیدِماه طبری (۲۸ تیرماه)، فرصتی برای پیوند با گذشته و یادآوری عزیزان سفرکرده در سوادکوه است. در این روز، روستاها رنگ و بوی سنت میگیرند؛ از حضور در آرامستانها تا سفرههای خیرات و نانهای محلی که با دستان بانوان هنرمند مازندرانی تهیه میشود. این آیین کهن، همچنان زنده و پویا، حافظ هویت و فرهنگ غنی مردم این دیار است.
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برچسبها:عکس مستند عید مردگان سوادکوه آیین کهن ۲۶ عیدِماه طبری
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نظرات شما
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ناشناس
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹
آفرین بر مردم اصیل و ریشه دار مازندران. سنتهای اینچنینی می بایست در سراسر ایران حفظ وشوند.
محمد
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
عید مردگان / ترکیب بدی است و توهین آمیز و منفی / بجای آن زیارت اهل قبور / لطفا عید مردگان نفرمائید ناراحت کننده است
ناشناس
اصلا اینطور نیست .
عید مردگان یعنی شما همیشه مهم نیسنی و انها هم عید دارن که شما به دیدارشون بری برای عیددیدنی
عید مردگان یعنی شما همیشه مهم نیسنی و انها هم عید دارن که شما به دیدارشون بری برای عیددیدنی
محمد
ارادت و زیارت از اهل قبور رسم خوبیست