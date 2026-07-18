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کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۸
بازدید: ۱۴۷۶۰
نظرات: ۶

عکس: «عید مردگان» در سوادکوه؛ گرامیداشت آیین کهن ۲۶ عیدِماه طبری

۲۶ عیدِماه طبری (۲۸ تیرماه)، فرصتی برای پیوند با گذشته و یادآوری عزیزان سفرکرده در سوادکوه است. در این روز، روستاها رنگ و بوی سنت می‌گیرند؛ از حضور در آرامستان‌ها تا سفره‌های خیرات و نان‌های محلی که با دستان بانوان هنرمند مازندرانی تهیه می‌شود. این آیین کهن، همچنان زنده و پویا، حافظ هویت و فرهنگ غنی مردم این دیار است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند عید مردگان سوادکوه آیین کهن ۲۶ عیدِماه طبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹
آفرین بر مردم اصیل و ریشه دار مازندران. سنتهای اینچنینی می بایست در سراسر ایران حفظ وشوند.
پاسخ
12
0
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
عید مردگان / ترکیب بدی است و توهین آمیز و منفی / بجای آن زیارت اهل قبور / لطفا عید مردگان نفرمائید ناراحت کننده است
پاسخ
8
7
ناشناس
اصلا اینطور نیست .
عید مردگان یعنی شما همیشه مهم نیسنی و انها هم عید دارن که شما به دیدارشون بری برای عیددیدنی
محمد
ارادت و زیارت از اهل قبور رسم خوبیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
عالی
پاسخ
4
0
صدرااسلامی
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
عیدبسیارعالی ک ب یا د گذشتگان می باشدواین فریتی هست تا ب کوچکترها درس بیاموزیم وباتداوم آن کوچکترها همیشه ب بادبر گترهاباشندوهمبنطورادامه....
پاسخ
0
0