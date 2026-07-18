عکس: «عید مردگان» در سوادکوه؛ گرامیداشت آیین کهن ۲۶ عیدِماه طبری

۲۶ عیدِماه طبری (۲۸ تیرماه)، فرصتی برای پیوند با گذشته و یادآوری عزیزان سفرکرده در سوادکوه است. در این روز، روستاها رنگ و بوی سنت می‌گیرند؛ از حضور در آرامستان‌ها تا سفره‌های خیرات و نان‌های محلی که با دستان بانوان هنرمند مازندرانی تهیه می‌شود. این آیین کهن، همچنان زنده و پویا، حافظ هویت و فرهنگ غنی مردم این دیار است.