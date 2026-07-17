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تعداد بازدید : 4935
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کد خبر:۱۳۸۵۲۱۷
کد خبر:۱۳۸۵۲۱۷
7182 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

دوازده ویدیو از شخم زدن کردستان عراق

دوازده ویدیو از شخم زدن کردستان عراق توسط پرتابه‌های پرتعداد و انهدام انبارهای مهمات تجربه طلبان در اربیل و سلیمانیه طی ساعات اخیر که انفجارهای ثانویه آن حکایت از موثر بودن حملات و جهنمی شدن این مناطق دارد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی به اربیل حمله پهپادی کردستان عراق اربیل سلیمانیه تجزیه طلبان ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
16
28
پاسخ
ای بنازوم. دمتان گرم شب دل انگیزی ساختید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
15
23
پاسخ
بزن که خوب میزنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
30
پاسخ
کار اطلاعاتی تمیزی بود شناسایی این انبارهای مهمات، ولی باید حجم آتش رو ده ها برابر کنیم

این تروریست های کوموله دقیقا از سال 1401 تا الان موی دماغ شدن و هزینه سنگینی برای کشور تراشیدن باید چنان بلایی سرشون بیاریم که دیگه جرات نکنن علیه نظام جمهوری اسلامی غلطی بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
30
پاسخ
اینها قراره مهره آمریکا برای حمله زمینی باشن، قبل از شروع عملیات طومار همشون رو در هم بپیچید و لت و پارشون کنید تا حساب کار دست بقیه بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
25
پاسخ
درود خدا بر رزمندگان اسلام درود خدا بر سپاه و ارتش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
26
پاسخ
دولت عراق و اقلیم کردستان باید مانع تجمع تروریست ها و دشمنان ایران در خاکشان شوند. همسایگان بدانند نا امنی در ایران گریبان آنها را به سختی خواهد گرفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
22
پاسخ
دم نیروهای مسلح کشورمان گرم.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
7
20
پاسخ
کومله ها را تک تک تیکه تیکه کنید تا این مناطق کرد نشین بتوانند در آرامش زندگی کنند بالاخره عزیزان کرد چه در ایران چه در عراق همه محترم هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
14
پاسخ
وطن فروشان رو نابود کنید. کسی که به کشورش خیانت کند سزایش فقط و فقط مرگ است و بس.
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