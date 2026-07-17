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دوازده ویدیو از شخم زدن کردستان عراق
دوازده ویدیو از شخم زدن کردستان عراق توسط پرتابههای پرتعداد و انهدام انبارهای مهمات تجربه طلبان در اربیل و سلیمانیه طی ساعات اخیر که انفجارهای ثانویه آن حکایت از موثر بودن حملات و جهنمی شدن این مناطق دارد را میبینید.
گزارش خطا
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کار اطلاعاتی تمیزی بود شناسایی این انبارهای مهمات، ولی باید حجم آتش رو ده ها برابر کنیم
این تروریست های کوموله دقیقا از سال 1401 تا الان موی دماغ شدن و هزینه سنگینی برای کشور تراشیدن باید چنان بلایی سرشون بیاریم که دیگه جرات نکنن علیه نظام جمهوری اسلامی غلطی بکنن
این تروریست های کوموله دقیقا از سال 1401 تا الان موی دماغ شدن و هزینه سنگینی برای کشور تراشیدن باید چنان بلایی سرشون بیاریم که دیگه جرات نکنن علیه نظام جمهوری اسلامی غلطی بکنن
اینها قراره مهره آمریکا برای حمله زمینی باشن، قبل از شروع عملیات طومار همشون رو در هم بپیچید و لت و پارشون کنید تا حساب کار دست بقیه بیاد
دولت عراق و اقلیم کردستان باید مانع تجمع تروریست ها و دشمنان ایران در خاکشان شوند. همسایگان بدانند نا امنی در ایران گریبان آنها را به سختی خواهد گرفت.
کومله ها را تک تک تیکه تیکه کنید تا این مناطق کرد نشین بتوانند در آرامش زندگی کنند بالاخره عزیزان کرد چه در ایران چه در عراق همه محترم هستند