دوازده ویدیو از شخم زدن کردستان عراق توسط پرتابه‌های پرتعداد و انهدام انبارهای مهمات تجربه طلبان در اربیل و سلیمانیه طی ساعات اخیر که انفجارهای ثانویه آن حکایت از موثر بودن حملات و جهنمی شدن این مناطق دارد را می‌بینید.