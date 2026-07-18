عکس: بزرگترین سفره نذری حضرت رقیه (س) در زنجان
همزمان با نخستین جمعه ماه صفر، مسجد حضرت رقیه (س) در منطقه اسلامآباد زنجان، شاهد برپایی بزرگترین سفره نذری این بانوی بزرگوار بود. در این مراسم که با حضور گسترده ارادتمندان اهلبیت (ع) برگزار شد، برنامههایی نظیر سخنرانی، مرثیهسرایی و پذیرایی از عزاداران اجرا شد و سوگواران در فضایی معنوی به اقامه عزا پرداختند.
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برچسبها:عکس خبری سفره نذری حضرت رقیه زنجان نخستین جمعه ماه صفر
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