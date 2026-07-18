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کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۶
بازدید: ۵۳۸۶
نظرات: ۱

عکس: بزرگ‌ترین سفره نذری حضرت رقیه (س) در زنجان

هم‌زمان با نخستین جمعه ماه صفر، مسجد حضرت رقیه (س) در منطقه اسلام‌آباد زنجان، شاهد برپایی بزرگ‌ترین سفره نذری این بانوی بزرگوار بود. در این مراسم که با حضور گسترده ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد، برنامه‌هایی نظیر سخنرانی، مرثیه‌سرایی و پذیرایی از عزاداران اجرا شد و سوگواران در فضایی معنوی به اقامه عزا پرداختند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سفره نذری حضرت رقیه زنجان نخستین جمعه ماه صفر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۵:۳۷
خدايا بحق حضرت رقيه سلام عليها ريشه ي ترامپ و نتانيابو و سردمداران كفر و بدبختي رو از سر ملت ما و مستضعفين عالم بكن و نابود كن
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