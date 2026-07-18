عکس: انفجارها در اقلیم کردستان؛ هدف قرار گرفتن مقرهای تجزیهطلبان و پایگاه آمریکایی
منابع خبری از وقوع انفجارهای شدید در انبارهای مهمات و مقرهای متعلق به گروههای کُرد مخالف ایران در شهرهای سلیمانیه و اربیل خبر دادند. همزمان با این تحولات، گزارشها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی «الحریر» متعلق به نیروهای آمریکایی در شمال عراق و وقوع آتشسوزی در این مرکز است.
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