صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۵۲۱۴
بازدید: ۳۳۰۹
نظرات: ۱

عکس: انفجارها در اقلیم کردستان؛ هدف قرار گرفتن مقرهای تجزیه‌طلبان و پایگاه آمریکایی

منابع خبری از وقوع انفجارهای شدید در انبارهای مهمات و مقرهای متعلق به گروه‌های کُرد مخالف ایران در شهرهای سلیمانیه و اربیل خبر دادند. همزمان با این تحولات، گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی «الحریر» متعلق به نیروهای آمریکایی در شمال عراق و وقوع آتش‌سوزی در این مرکز است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری انفجار تجزیه طلبان اقلیم کردستان انبارهای مهمات سلیمانیه اربیل پایگاه نظامی الحریر
اخبار مرتبط

انفجار لوله گاز در نزدیکی بیمارستان دی

حمله پهپادی به اربیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵
نیروهای آمریکایی نباید در هیچ کجا آرامش داشته باشند !
پاسخ
0
0