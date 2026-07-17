نبض خبر
تصاویر شلیک موشکهای کروز به سمت ناوهای آمریکا
ساعاتی پیش و در مرحله سیزدهم عملیات صاعقه، سامانه موشکی نیروی دریایی ارتش، با موشکهای کروز ساحل به دریا، شناور متخاصم دشمن متجاوز را در شمال اقیانوس هند، هدف قرار داد.شلیک موشکهای کروز توسط نیروی دریایی ارتش موجب ایجاد رعب و وحشت دشمن و دور شدن شناور متخاصم از تیررس رزمندگان دلیر این نیرو شده است.
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