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کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۹
بازدید: ۳۲۲۷
نظرات: ۲

عکس: سیل فاجعه‌بار در تگزاس

سیل فاجعه‌بار در پی چندین روز بارش شدید، بخش‌هایی از ایالت تگزاس را درنوردید. این حادثه موجب زیر آب رفتن منازل و جاده‌ها شده و با انجام صدها عملیات نجات، نیروهای امدادی را به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار داده است؛ چرا که جریان سیل همچنان جوامع محلی را تهدید می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سیل تگزاس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۱
خدا بخواهد کل آمریکا را سیل و زلزله نابود کند.
پاسخ
4
1
مهری
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
الهی شکر یدالله فوق ایدیهم
پاسخ
4
2