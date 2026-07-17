عکس: سیل فاجعهبار در تگزاس
سیل فاجعهبار در پی چندین روز بارش شدید، بخشهایی از ایالت تگزاس را درنوردید. این حادثه موجب زیر آب رفتن منازل و جادهها شده و با انجام صدها عملیات نجات، نیروهای امدادی را بهصورت شبانهروزی در حالت آمادهباش قرار داده است؛ چرا که جریان سیل همچنان جوامع محلی را تهدید میکند.
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برچسبها:عکس بین الملل سیل تگزاس
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