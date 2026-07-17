فوری: حمله نظامی آمریکا به حوالی سیریک
خبر اولیه از شهرستان سیریک در استان هرمزگان حاکی از شنیده شدن صدای چهار انفجار متوالی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ خبر اولیه از شهرستان سیریک در استان هرمزگان حاکی از شنیده شدن صدای چهار انفجار متوالی است.
جزئیات بیشتر در خصوص علت و منبع این صداها هنوز در دست بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد
گزارش خطا
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