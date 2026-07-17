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انگلیس موشک بالستیک می‌سازد!

کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس که در حال کناره‌گیری از قدرت است، در جریان سفر به کی‌یف اعلام کرد: «می‌توانم اعلام کنم که انگلیس با همکاری سوئد، ۳۰۰ میلیون یورو برای تأمین ۱۶ فروند هواپیمای پیشرفته جدید برای کمک به دفاع از آسمان اوکراین اختصاص خواهد داد.»
کد خبر: ۱۳۸۵۱۸۳
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انگلیس موشک بالستیک می‌سازد!

یک رسانه غربی گزارش داد که انگلیس در اقدامی جدید برای تقویت توان نظامی اوکراین، برنامه ساخت نخستین موشک بالستیک خود در بیش از پنج دهه اخیر را کلید زده و متعهد شده محموله این موشک‌ها را تا سال ۲۰۲۷ در اختیار کی‌یف قرار دهد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: لندن قراردادهایی را با چندین شرکت برای توسعه این موشک بالستیک امضا کرده است. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع انگلیس مشخصات فنی این موشک‌ها را با هدف تسریع در روند توسعه و تحویل آن‌ها به اوکراین تا سال ۲۰۲۷ تعدیل کرده است. این موشک تحت عنوان «نایت‌فال» (Nightfall) نام‌گذاری شده است.
 
طبق گزارش بلومبرگ، آزمایش‌های این موشک ظرف ۱۲ ماه آینده آغاز خواهد شد و تحویل آن‌ها برای پایان سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. وزارت دفاع انگلیس پس از مذاکره با نمایندگان صنایع، پارامترهای موشک را به بُرد ۵۰۰ کیلومتر، سرجنگی به وزن ۲۰۰ کیلوگرم و حداکثر هزینه ۸۰۰ هزار پوند برای هر فروند تنظیم کرده است. همچنین انتظار می‌رود موشک «نایت‌فال» قابلیت پرتاب از خودروهای مختلف با توان شلیک متوالی چندین موشک و عملیات در شرایط اختلال الکترونیکی را داشته باشد.

تحویل ۱۶ جنگنده گریپن به اوکراین با همکاری سوئد
 
در تحولی دیگر، نخست‌وزیر انگلیس از تأمین مالی ۳۰۰ میلیون یورویی برای کمک به اوکراین در جهت دریافت ۱۶ فروند جنگنده پیشرفته گریپن سوئدی خبر داد.
 
کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس که در حال کناره‌گیری از قدرت است، در جریان سفر به کی‌یف اعلام کرد: «می‌توانم اعلام کنم که انگلیس با همکاری سوئد، ۳۰۰ میلیون یورو برای تأمین ۱۶ فروند هواپیمای پیشرفته جدید برای کمک به دفاع از آسمان اوکراین اختصاص خواهد داد.»
 
دفتر نخست‌وزیری انگلیس نیز تصریح کرد که این جنگنده‌ها تا سال ۲۰۲۹ به کی‌یف تحویل داده خواهند شد. بر اساس این بیانیه، این بسته کمکی شامل «آموزش خلبانان و مهندسان، شبیه‌سازها، قطعات یدکی و سایر تجهیزات لازم برای عملیاتی کردن این هواپیماها» نیز می‌شود.
 
پیش‌تر، در تاریخ ۸ ژوئیه، نخست‌وزیر سوئد اعلام کرده بود که این کشور ۳۲ فروند جنگنده گریپن به اوکراین عرضه خواهد کرد که نیمی از آن‌ها دست‌دوم هستند. همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اوایل ژوئیه از امضای توافقنامه‌ای میان کی‌یف و استکهلم برای خرید ۱۶ فروند جنگنده گریپن-ای خبر داده بود که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۷ به نیروهای مسلح اوکراین تحویل شود.
 
در این میان مسکو پیش‌تر به حامیان غربی اوکراین اخطار داده ارسال تسلیحات به اوکراین، تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران را مختل کرده و کشورهای عضو ناتو را به طور مستقیم وارد مناقشه می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داده است که هرگونه محموله حامل تسلیحات برای اوکراین، به اهداف مشروع نظامی برای روسیه تبدیل خواهد شد.

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