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سپاه: آمریکایی‌ها خود را به ساعت‌صفر نزدیکتر می‌کنند

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۸۰
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10441 بازدید
سپاه: آمریکایی‌ها خود را به ساعت‌صفر نزدیکتر می‌کنند

فرماندهی نیروی دریایی سپاه با انتشار تصویری از تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، تحت اشراف یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی در ادامه این پیام آورده است: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند. انتظار بکشید...

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