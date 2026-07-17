فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند.

سپاه: آمریکایی‌ها خود را به ساعت‌صفر نزدیکتر می‌کنند

فرماندهی نیروی دریایی سپاه با انتشار تصویری از تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، نوشت: تحرکات و تجهیزات ارتش تروریستی آمریکایی، تحت اشراف یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی در ادامه این پیام آورده است: آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر عملیات علیه یگان‌های دریایی سنتکام در آب‌های منطقه، نزدیک می‌کنند. انتظار بکشید...