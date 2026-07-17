نبض خبر
عکس العمل جالب شماری از زنان به بمباران زیرساختها
عکس العمل جالب شماری از زنان حاضر در تجمعات شبانه حمایت از ایران به بمباران زیرساختهای ایران توسط آمریکا را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به زیرساخت ها بمباران زیرساخت های ایران ویدیو
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بله منم هیچ مشکلی ندارم که آب و گاز و برق و... رو بزنن چون این یک بازی دو سر باخته
کشورهای منطقه اگر بخوان خاک خودشون رو در اختیار دشمن بزارن برای نابودی ما خب پس خودشونم باید نابود بشن
تصمیم با خودشون
کشورهای منطقه اگر بخوان خاک خودشون رو در اختیار دشمن بزارن برای نابودی ما خب پس خودشونم باید نابود بشن
تصمیم با خودشون
دقیقا مشکل اینجاست که خودشون میگن ما اصلا به این چیزها فکر نمیکنیم که اگر فکر میکردند اینگونه نمیگفتند تفکر خود عبادت است هر چند که این حرفها روی بازی است پشت پرده دیپلماسی عاقلانه عمل میکند نه هیجان زده
جنگ همینه حلوا خیرات نمیکنن. با همه چی میسازیم ولی غرور و وطن رو نمیفرپشبمغ
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ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
هیچ کدام دغدغه معیشت ندارند
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علیرضا| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷