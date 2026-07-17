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تعداد بازدید : 5140
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کد خبر:۱۳۸۵۱۶۷
کد خبر:۱۳۸۵۱۶۷
8698 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

عکس العمل جالب شماری از زنان به بمباران زیرساخت‌ها

عکس العمل جالب شماری از زنان حاضر در تجمعات شبانه حمایت از ایران به بمباران زیرساخت‌های ایران توسط آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
122
23
پاسخ
بله منم هیچ مشکلی ندارم که آب و گاز و برق و... رو بزنن چون این یک بازی دو سر باخته

کشورهای منطقه اگر بخوان خاک خودشون رو در اختیار دشمن بزارن برای نابودی ما خب پس خودشونم باید نابود بشن

تصمیم با خودشون
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
11
138
پاسخ
دقیقا مشکل اینجاست که خودشون میگن ما اصلا به این چیزها فکر نمیکنیم که اگر فکر میکردند اینگونه نمیگفتند تفکر خود عبادت است هر چند که این حرفها روی بازی است پشت پرده دیپلماسی عاقلانه عمل میکند نه هیجان زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
120
29
پاسخ
جنگ همینه حلوا خیرات نمیکنن. با همه چی می‌سازیم ولی غرور و وطن رو نمیفرپشبمغ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
جبهه الان توی جنوب فعال شده تشریف ببرید اونجا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
برو جنوب بجنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
93
14
پاسخ
ایول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
5
108
پاسخ
خیلی جالبه قیافه هاشون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
9
130
پاسخ
یعنی چی؟تو‌کدوم دنیا سیر می کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
6
102
پاسخ
می خندن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
12
130
پاسخ
هیچ کدام دغدغه معیشت ندارند
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اینجا دیگه فقط دغدغه معیشت مطرح نیست، موضوع بقا درشرایط بی برقی و بی آبی و بدون زیرساخت است. یعنی این خانوما میرن لب چشمه رخت بشورن یا با هیزم غذا بپزند؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
8
108
پاسخ
دیگه باید سربازی زنها کارسازی بشه و دوشادوش مردان بجنگند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
27
پاسخ
تشریف بیارید خوزستان وبرق ۲ساعت هرروز قطع
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