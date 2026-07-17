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ثبت تصویر ناو آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه
تصویر ثبت شده توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران از ناو هواپیمابر آمریکایی در جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب
کد خبر:
۱۳۸۵۱۶۶
تاریخ انتشار:
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰
17 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۱۶۶
|
۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰
17 July 2026
|
5503
بازدید
5503
بازدید
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برچسب ها
نیروی دریایی
سپاه پاسداران
ناو آمریکایی
حمله ایران
دریای عمان
دریای عرب
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