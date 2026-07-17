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ثبت تصویر ناو آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه

تصویر ثبت‌ شده توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران از ناو هواپیمابر آمریکایی در جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب
کد خبر: ۱۳۸۵۱۶۶
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5503 بازدید

ثبت تصویر ناو آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه

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نیروی دریایی سپاه پاسداران ناو آمریکایی حمله ایران دریای عمان دریای عرب
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