هالند و ادعای جنجالی اش درباره مسی!
ارلینگ هالند با انتشار پیامی جنجالی در فضای مجازی، از نقش لیونل مسی در رقابتهایش گفت. آیا این یک شوخی است یا یک چالش واقعی؟
کد خبر: ۱۳۸۵۱۶۲| |
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ارلینگ هالند دوباره در فضای مجازی جنجالی شد.
به گزارش تابناک؛ او این بار در اسنپچت، با پیامی جالب و البته کمی عجیب، نام مسی را به میان کشاند و مدعی شد که گویا او یک مانع در مسیر رسیدنش به موفقیتهای بزرگ است و به شوخی یا شاید هم جدی! گفت: «مسی هیچوقت اجازه نمیدهد به کفش طلای جام جهانی دست بزنم!»
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