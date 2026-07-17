هالند و ادعای جنجالی اش درباره مسی!

ارلینگ هالند دوباره در فضای مجازی جنجالی شد.

به گزارش تابناک؛ او این بار در اسنپ‌چت، با پیامی جالب و البته کمی عجیب، نام مسی را به میان کشاند و مدعی شد که گویا او یک مانع در مسیر رسیدنش به موفقیت‌های بزرگ است و به شوخی یا شاید هم جدی! گفت: «مسی هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد به کفش طلای جام جهانی دست بزنم!»