عکس: حمله هوایی آمریکا به زیرساخت‌های هرمزگان؛ ۶ پل در بندرخمیر هدف قرار گرفت

روابط عمومی استانداری هرمزگان از حمله تجاوزکارانه آمریکا به ۶ پل مواصلاتی در شهرستان بندرخمیر خبر داد. این حملات که منجر به آسیب‌دیدگی و تخریب این سازه‌ها شده است، تردد در چندین محور حیاتی شهرستان را با اختلال و کندی شدید مواجه کرده است. بر اساس اعلام رسمی استانداری، محورهایی که پل‌های آن‌ها دچار آسیب شده و تردد در آن‌ها با محدودیت مواجه است، به شرح زیر است: پل گریوه: در مسیر بندرعباس - خمیر - لار، پل کلمتلی (بعد از روستای لاتیدان): در مسیر برگشت بندرعباس - خمیر - لار، دو پل مسیر کهورستان: در مسیر لار، پل نیمه‌کاره: در محور بندر خمیر - کشار - بندرعباس، پل روستای مارو: در شهرستان خمیر،