عکس: ورود تسلا به بازار تجهیزات کودکان؛ دوچرخه تعادلی ۲۲۵ دلاری عرضه شد
شرکت تسلا محصول جدید خود را برای کودکان ۲ تا ۵ سال عرضه کرد. این دوچرخه تعادلی که فاقد موتور و پدال است، با فریم منیزیمی و صندلی قابل تنظیم طراحی شده است. با این حال، قیمت ۲۲۵ دلاری این محصول در حالی تعیین شده که رقبای موجود در بازار، مدلهای مشابه را با قیمتی کمتر از ۱۰۰ دلار عرضه میکنند.
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برچسبها:عکس خبری تسلا دوچرخه تعادلی بازار تجهیزات کودکان
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