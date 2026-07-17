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گزارش حملات تروربستی آمریکابه هرمزگان+شمارشهدا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت حملات دشمن آمریکایی شامگاه پنجشنبه (۲۵ تیر) و بامداد جمعه (۲۶ تیر ) به نقاطی از این استان، از شهادت ۸ نفر و مصدومیت ۱۹ نفر خبر داد و اعلام کرد: رسیدگی به خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در اولویت قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۴۳
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1883 بازدید
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گزارش حملات تروربستی آمریکابه هرمزگان+شمارشهدا

 احمد نفیسی افزود: در جریان حملات جنایتکارانه آمریکا، ۶ پل در محور بندرعباس - لار و در محدوده شهرستان بندرخمیر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت که این موضوع موجب وارد آمدن خسارت به این مسیر ارتباطی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها بازگشایی شده، اما به دلیل خسارت‌های ایجادشده و محدودیت‌های موجود، تردد در این محور با کندی انجام می‌شود. از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی داشته باشند.

نفیسی با اشاره به آسیب واردشده به خطوط راه‌آهن بندرعباس گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و همه سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری می‌شود.

وی از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان در روزهای پنجشنبه ( ۲۵ تیر ) و شنبه ( ۲۷ تیر )  خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است.

نفیسی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از حضور غیرضروری در محدوده‌های حادثه‌دیده خودداری کنند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
سید مجید عزیز. با سلام .
بیشتر بزنید قبلا از اینکه زیر ساخت ما را بزنید تا پیش دستی کنید. اداره شرطه بحرین و زندان بحرین را بزنید. اب امارات و برق امارات را امشب بزنید. برق قطر را بزنید.
ئ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
اب شیرین کن پل نفت برق دانشگاه فرودگاه همرو بزن فقط شتر بمونه
حقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
0
0
پاسخ
ما شنیدیم رزمندگان در جنوب در مضیقه غذایی هستند لطفا یک پویش مردمی برای کمک به آنها اجرا کنید
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