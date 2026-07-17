گزارش حملات تروربستی آمریکابه هرمزگان+شمارشهدا
احمد نفیسی افزود: در جریان حملات جنایتکارانه آمریکا، ۶ پل در محور بندرعباس - لار و در محدوده شهرستان بندرخمیر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت که این موضوع موجب وارد آمدن خسارت به این مسیر ارتباطی شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها بازگشایی شده، اما به دلیل خسارتهای ایجادشده و محدودیتهای موجود، تردد در این محور با کندی انجام میشود. از هماستانیها درخواست میشود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی داشته باشند.
نفیسی با اشاره به آسیب واردشده به خطوط راهآهن بندرعباس گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و همه سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری میشود.
وی از لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان در روزهای پنجشنبه ( ۲۵ تیر ) و شنبه ( ۲۷ تیر ) خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانشآموزان استان اتخاذ شده است.
نفیسی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیهها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با رعایت توصیههای ایمنی و همکاری با دستگاههای اجرایی، از حضور غیرضروری در محدودههای حادثهدیده خودداری کنند.
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