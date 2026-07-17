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کد خبر:۱۳۸۵۱۴۱
کد خبر:۱۳۸۵۱۴۱
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نبض خبر

ویدیوهای بمباران پنج پل ایران توسط آمریکا

بمباران زیرساخت‌های ایران از سوی رژیم آمریکا آغاز شد و هواگردهای رژیم آمریکا بامداد امروز پل‌های گریوه (مسیر بندرعباس، خمیر، لار)، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی) (مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار)، دو پل مسیر کهورستان، لارپل نیمه‌کاره (محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس) و پل روستای مارو شهرستان خمیر را هدف قرار دادند. ویدیوهایی از این حملات وحشیانه را می‌بینید.
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