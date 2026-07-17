مسئولان نباید به دشمن اعتماد کنند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسانرضوی، آیتالله «سیداحمد علمالهدی» امام جمعه مشهد، در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد اظهار کرد: قاتل اصلی رهبری نه یک فرد بلکه هژمونی و نظام سلطه جهانی است و باید آنقدر برابر این نظام سلطه بایستیم و بجنگیم که به سرنوشت سلطه شوروی مبدل شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به واگرایی و تمایل ایالتهای آمریکا برای استقلال، زمینه سقوط و فروپاشی درونی این نظام سلطه فراهم شده است، ادامه داد: ابزار خونخواهی رهبر شهید انقلاب، مقاومت است و باید مردم و مسوولان با هم در این مسیر پای همه مسائل و مشکلات بایستند و مقاومت کنند.
امام جمعه مشهد اضافه کرد: مردم باید برای طی مراحل خونخواهی آماده شوند و اینها مقاومت میخواهد، طبیعی است که دشمن برابر این ایستادگی ما برخورد خواهد داشت، از اینرو این خونخواهیها، مقاومت اقتصادی، سیاسی و نظامی میخواهد.
وی افزود: مسئولان نباید به دشمن اعتماد کنند، مذاکره کنندگان باایمان ما برای رفع مشکل میروند و اینکه به مذاکره کنندگان نسبت بیایمانی بدهند غیرقابل قبول است. ما قرآن میفرماید به ظالم و ستمگر اعتماد نکنید، مسئولان گمان نکنند با حرف زدن با دشمن می توان مشکلات داخلی و مسایل جاری را برطرف کنیم.
آیتالله علمالهدی همچنین به شدت یافتن حملات آمریکا به کشورمان طی روزهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: تشییع جنازه رهبر شهید در عراق و ایران حقیقت را بر دشمن ثابت کرد که رهبر شهید، رهبر جهان اسلام بود و طبیعی است همه مسلمانان با پرچم سرخ خونخواهی در صدد انتقام برآیند.
وی تاکید کرد: انتقام فقط مربوط به ملت ایران نیست بلکه به همه امت اسلامی ارتباط دارد لذا دشمن آمریکایی گمان کرد با جنگ و درگیری بیشتر می تواند این حرکت را متوقف کند حال آن که با تجاوز و جنایت بیشتر، مسلمانان جهان با هم بیشتر پیوند میخورند و پس از آن آمریکا با چند مزدور دست نشانده نمیتواند قدرت خود را در منطقه مانند گذشته تثبیت کند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه دشمن، دشمن دین ماست و هر حرکتی در قالب دینی انجام شود، مطابق آموزههای قرآنی، دشمنی دشمن بیشتر میشود.
وی اضافه کرد : برخی پیام منفی میدهند و میگویند اگر آن ۲ نفتکش را نزده بودند، جنگ شروع نمیشد؛ اول اینکه دشمن تعداد متعددی نفتکش را برخلاف تعهد از تنگه هرمز عبور داده بود، از طرفی این اقدام نقض قرارداد و تفاهم بود و اقدام ایران پاسخ طبیعی به نقض توافق بوده است.
آیتالله علمالهدی همچنین گفت: در این مدتتفاهم نیز بندهای اصلی توافق از جمله توقف جنگ در لبنان اجرا نشد، لذا باید عکسالعملی نشان میدادند و طبیعی است که نفتکشهای متخلف مورد هدف قرار گرفتند.