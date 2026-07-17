امام جمعه مشهد با بیان اینکه مسئولان نباید به دشمن اعتماد کنند، گفت: مذاکره کنندگان باایمان ما برای رفع مشکل می‌روند و اینکه به مذاکره کنندگان نسبت بی‌ایمانی بدهند غیرقابل قبول است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان‌رضوی، آیت‌الله «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد، در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد اظهار کرد: قاتل اصلی رهبری نه یک فرد بلکه هژمونی و نظام سلطه جهانی است و باید آن‌قدر برابر این نظام سلطه بایستیم و بجنگیم که به سرنوشت سلطه شوروی مبدل شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به واگرایی و تمایل ایالت‌های آمریکا برای استقلال، زمینه سقوط و فروپاشی درونی این نظام سلطه فراهم شده است، ادامه داد: ابزار خونخواهی رهبر شهید انقلاب، مقاومت است و باید مردم و مسوولان با هم در این مسیر پای همه مسائل و مشکلات بایستند و مقاومت کنند.

امام جمعه مشهد اضافه کرد: مردم باید برای طی مراحل خونخواهی آماده شوند و اینها مقاومت می‌خواهد، طبیعی است که دشمن برابر این ایستادگی ما برخورد خواهد داشت، از این‌رو این خونخواهی‌ها، مقاومت اقتصادی، سیاسی و نظامی می‌خواهد.

وی افزود: مسئولان نباید به دشمن اعتماد کنند، مذاکره کنندگان باایمان ما برای رفع مشکل می‌روند و اینکه به مذاکره کنندگان نسبت بی‌ایمانی بدهند غیرقابل قبول است. ما قرآن می‌فرماید به ظالم و ستمگر اعتماد نکنید، مسئولان گمان نکنند با حرف زدن با دشمن می توان مشکلات داخلی و مسایل جاری را برطرف کنیم.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین به شدت یافتن حملات آمریکا به کشورمان طی روزهای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: تشییع جنازه رهبر شهید در عراق و ایران حقیقت را بر دشمن ثابت کرد که رهبر شهید، رهبر جهان اسلام بود و طبیعی است همه مسلمانان با پرچم سرخ خونخواهی در صدد انتقام برآیند.

وی تاکید کرد: انتقام فقط مربوط به ملت ایران نیست بلکه به همه امت اسلامی ارتباط دارد لذا دشمن آمریکایی گمان کرد با جنگ و درگیری بیشتر می تواند این حرکت را متوقف کند حال آن که با تجاوز و جنایت بیشتر، مسلمانان جهان با هم بیشتر پیوند می‌خورند و پس از آن آمریکا با چند مزدور دست نشانده نمی‌تواند قدرت خود را در منطقه مانند گذشته تثبیت کند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: آنچه مسلم است این‌که دشمن، دشمن دین ماست و هر حرکتی در قالب دینی انجام شود، مطابق آموزه‌های قرآنی، دشمنی دشمن بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد : برخی پیام منفی می‌دهند و می‌گویند اگر آن ۲ نفتکش را نزده بودند، جنگ شروع نمی‌شد؛ اول اینکه دشمن تعداد متعددی نفتکش را برخلاف تعهد از تنگه هرمز عبور داده بود، از طرفی این اقدام نقض قرارداد و تفاهم بود و اقدام ایران پاسخ طبیعی به نقض توافق بوده است.

آیت‌الله علم‌الهدی همچنین گفت: در این مدت‌تفاهم نیز بندهای اصلی توافق از جمله توقف جنگ در لبنان اجرا نشد، لذا باید عکس‌العملی نشان می‌دادند و طبیعی است که نفتکش‌های متخلف مورد هدف قرار گرفتند.