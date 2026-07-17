آخرین خبر درباره حضور اورونوف در پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ قرار بود امروز تیم فوتبال پرسپولیس تهران را به مقصد ارزروم ترک کند تا اردوی تدارکاتی خود را به انجام برساند. با این حال باتوجه به تاخیر در شروع رقابتهای لیگ برتر و همچنین بروز برخی مشکلات، پرسپولیس اردوی خود را یک هفته به تاخیر انداخت.



در همین خصوص قرار بود که اوستون اورونوف در ترکیه به جمع سرخپوشان ملحق شود اما حالا با لغو این اردو، او به مدیران پرسپولیس اعلام کرده که روز شنبه یا یکشنبه در تمرین این تیم در تهران حضور خواهد یافت تا به این ترتیب شایعات و حواشی پیرامون خود را تکذیب کند.



اورونوف که پس از جام جهانی هنوز به ایران نیامده، با حضور خود تبدیل به پنجمین بازیکن خارجی تیم پرسپولیس خواهد شد تا مهدی تارتار مجبور شود از بین او، ایگور سرگیف، دنیل گرا، مارکو باکیچ و تیوی بیفوما یک بازیکن را خط بزند.