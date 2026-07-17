حمله موشکی به مقر کُردهای تجزیه طلب در عراق
به گزارش تابناک به نقل ا ز ایرنا، منابع خبری از حمله موشکی به مقر نیروهای کُرد تجزیه طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه «زرکویزله» در مرزهای استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.در این حمله موشکی هشت عضو این گروه تجزیه طلب کشته شدند.
وی افزود: تیمهای امداد و نجات هنوز نتوانستهاند به اجساد آنها به دلیل قرار گرفتن در داخل غارها و زمینهای کوهستانی ناهموار دست پیدا کنند.
این منبع افزود: در حالیکه تلاشها برای بیرون کشیدن آنها از داخل غارها ادامه دارد اما شرایط میدانی و امنیتی همچنان مانع دسترسی به اجساد می شود.
وی با بیان اینکه در بین آنها زخمیهایی وجود دارد که حال برخی وخیم است، افزود: در همین حال سرنوشت سایر افراد پس از گرفتار شدن در زیر آوار همچنان نامعلوم است.
رسانههای اقلیم کردستان عراق تصاویری از منطقه مورد هدف پخش کردند که نشان میدهد آتشسوزی در مناطق وسیعی از جنگلها و بیشههای طبیعی در ارتفاعات منطقه بمباران شده شعلهور است.