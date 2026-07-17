دختر جودوکار ایران قهرمان آسیا شد

ملی پوش وزن ۵۲ کیلوگرم تیم دختران ایران با پیروزی برابر حریفی از چین تایپه در مبارزه فینال، عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را به خود اختصاص داد تا اولین مدال آور کاروان ایران باشد.

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان ، مهسا شکیبایی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم نوجوانان با عملکردی درخشان به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت.

شکیبایی در نخستین دیدار خود برابر «ارگاشوا کوموش‌بیبی» از ازبکستان روی تاتامی رفت و با ارائه مبارزه‌ای برتر، ضمن شکست حریف، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد.

وی در ادامه نیز با غلبه بر «شم الماوردی» از سوریه راهی دیدار نهایی شد و در فینال این وزن مقابل «پی هسین لین» از چین‌تایپه قرار گرفت و با نمایشی مقتدرانه حریف خود را شکست داد و با ایستادن بر سکوی نخست مدال طلای وزن منفی ۵۲ کیلوگرم رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا را به نام ایران ثبت کرد.