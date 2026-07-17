پیام قالیباف درپی قهرمانی تیم والیبال نشسته
به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابتهای جهانی پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است. قهرمانی پرافتخار تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران برای نهمین سال در رقابتهای جهانی، بار دیگر شکوه اراده، ایمان و توانمندی فرزندان این سرزمین را به جهانیان نشان داد.
شما ثابت کردید که محدودیتهای جسمی هرگز نمیتواند مرز آرزوها و میدان افتخار را محدود کند و آنچه سرنوشت انسانهای بزرگ را رقم میزند، ایمان، تلاش، انضباط، مدیریت و غیرتی است که در وجود شما موج میزند.
شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزهای که سالها پرچمداری کردهاند، همچنان صاحب خانهاند و میراث پرافتخار خود را به آسانی واگذار نمیکنند. این قهرمانی، تنها فتح یک میدان ورزشی نیست؛ تجلی روحیهای است که در سختترین شرایط نیز از پای نمینشیند، فرصت میآفریند و با توکل، همدلی و استقامت، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درمیآورد. اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به اعضای پرتلاش تیم ملی، کادر فنی، مسئولان ورزش کشور و ملت شریف ایران، از مجاهدت و غیرت مثالزدنی شما قدردانی میکنم و یقین دارم فرزندان این سرزمین، همچنان الهامبخش امید، عزت و سربلندی برای ایران عزیز خواهند بود. برای شما عزیزان، توفیق، سلامت و استمرار این مسیر پرافتخار را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.