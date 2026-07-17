ادعای کویت: تاسیسات آب و برق این کشور آسیب دید

وزارت برق، آب و انرژی کویت امروز (جمعه) مدعی شد که در حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشور، یک تاسیسات تولید برق و تصفیه املاح آب در این کشور آسیب دیده است.

به گزارش تابناک، وزارت برق، آب و انرژی تجدیدپذیر کویت روز جمعه مدعی شد که حمله منتسب به ایران به یک تاسیسات تولید برق و تصفیه املاح آب در این کشور خسارت وارد کرده است.

خبرگزاری آناتولی به نقل از این وزارتخانه اعلام کرد: این حمله به تاسیسات آسیب رسانده، آتش‌سوزی ایجاد کرده و چندین واحد تولید برق را تحت تاثیر قرار داده است.

این وزارتخانه افزود که بلافاصله طرح‌های اضطراری برای مهار پیامدهای این حادثه و حفظ پایداری شبکه ملی برق فعال شده است.

به گفته این وزارتخانه، ‌هم زمان با تلاش آتش‌نشانان برای مهار آتش‌سوزی، تیم‌های فنی و امدادی شروع به ارزیابی خسارات، ایمن‌سازی تاسیسات و تلاش برای راه‌اندازی مجدد واحدهای آسیب‌دیده در اسرع وقت کردند.

پیش‌تر سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکا در کویت را به عنوان بخشی از دوازدهمین موج از عملیات نصر ۲ در پاسخ به حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه سپاه پاسداران، اهداف مورد اصابت قرار گرفته شامل یک رادار شناسایی و ردیابی سامانه دفاع موشکی، چندین انبار مهمات، دو سکوی سامانه هایمارس و موشک‌های ذخیره‌شده برای این سامانه بوده است.

حملات ایران در پاسخ به موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه کشورمان از سوی ارتش تروریستی آمریکا انجام گرفته است.

ایران و آمریکا در ماه ژوئن یک تفاهم‌نامه با میانجیگری پاکستان را امضا کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق صلح پایدار بود. طبق بند ۵ این سند، تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی بازگشایی می‌شد. اما آمریکا طی هفته‌های اخیر با نقض تعهدات خود تلاش کرد کشتی‌ها را از مسیری موازی عبور دهد که با پاسخ نیروهای مسلح ایران مواجه شد.

ارتش ترورریستی آمریکا پس از پافشاری مقامات ایران بر حفظ حق مشروع اعمال حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز به عنوان یک کشور ساحلی و طبق یادداشت تفاهم، با نقض آتش‌بس و این سند دیپلماتیک اقدام به ازسرگیری محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران و حملات متجاوزانه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، به‌ویژه در جنوب کشور کرده‌ است. این حملات علیه اهداف غیرنظامی نیز، از جمله پل‌ها، برج مراقبت دریایی، قایق‌های ماهیگیری، یک پست محیط‌بانی را شامل انجام شده و تاکنون منجر به شهادت ۳۸ تن از شهروندان ایرانی و مجرحیت حدود ۴۰۰ نفر شده است.

این تجاوزگری با پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح ایران طی عملیات نصر ۲ علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکایی در کشورهای منطقه روبه‌رو شده است.

مقامات ایران در پاسخ به نقض تعهدات طرف مقابل همچنین اعلام کرده‌اند تردد از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی ممنوع است.