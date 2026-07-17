صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای کویت: تاسیسات آب و برق این کشور آسیب دید

وزارت برق، آب و انرژی کویت امروز (جمعه) مدعی شد که در حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشور، یک تاسیسات تولید برق و تصفیه املاح آب در این کشور آسیب دیده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۲۶
| |
1613 بازدید

ادعای کویت: تاسیسات آب و برق این کشور در تبادل آتش میان ایران و آمریکا آسیب دید

به گزارش تابناک، وزارت برق، آب و انرژی تجدیدپذیر کویت روز جمعه مدعی شد که حمله منتسب به ایران به یک تاسیسات تولید برق و تصفیه املاح آب در این کشور خسارت وارد کرده است.

خبرگزاری آناتولی به نقل از این وزارتخانه اعلام کرد: این حمله به تاسیسات آسیب رسانده، آتش‌سوزی ایجاد کرده و چندین واحد تولید برق را تحت تاثیر قرار داده است.

این وزارتخانه افزود که بلافاصله طرح‌های اضطراری برای مهار پیامدهای این حادثه و حفظ پایداری شبکه ملی برق فعال شده است.

به گفته این وزارتخانه، ‌هم زمان با تلاش آتش‌نشانان برای مهار آتش‌سوزی، تیم‌های فنی و امدادی شروع به ارزیابی خسارات، ایمن‌سازی تاسیسات و تلاش برای راه‌اندازی مجدد واحدهای آسیب‌دیده در اسرع وقت کردند.

پیش‌تر سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکا در کویت را به عنوان بخشی از دوازدهمین موج از عملیات نصر ۲ در پاسخ به حملات متجاوزانه ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه سپاه پاسداران، اهداف مورد اصابت قرار گرفته شامل یک رادار شناسایی و ردیابی سامانه دفاع موشکی، چندین انبار مهمات، دو سکوی سامانه هایمارس و موشک‌های ذخیره‌شده برای این سامانه بوده است.

حملات ایران در پاسخ به موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه کشورمان از سوی ارتش تروریستی آمریکا انجام گرفته است.

ایران و آمریکا در ماه ژوئن یک تفاهم‌نامه با میانجیگری پاکستان را امضا کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق صلح پایدار بود. طبق بند ۵ این سند، تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی بازگشایی می‌شد. اما آمریکا طی هفته‌های اخیر با نقض تعهدات خود تلاش کرد کشتی‌ها را از مسیری موازی عبور دهد که با پاسخ نیروهای مسلح ایران مواجه شد.

ارتش ترورریستی آمریکا پس از پافشاری مقامات ایران بر حفظ حق مشروع اعمال حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز به عنوان یک کشور ساحلی و طبق یادداشت تفاهم، با نقض آتش‌بس و این سند دیپلماتیک اقدام به ازسرگیری محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران و حملات متجاوزانه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، به‌ویژه در جنوب کشور کرده‌ است. این حملات علیه اهداف غیرنظامی نیز، از جمله پل‌ها، برج مراقبت دریایی، قایق‌های ماهیگیری، یک پست محیط‌بانی را شامل انجام شده و تاکنون منجر به شهادت ۳۸ تن از شهروندان ایرانی و مجرحیت حدود ۴۰۰ نفر شده است.

این تجاوزگری با پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح ایران طی عملیات نصر ۲ علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکایی در کشورهای منطقه روبه‌رو شده است.

مقامات ایران در پاسخ به نقض تعهدات طرف مقابل همچنین اعلام کرده‌اند تردد از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کویت سپاه حمله آمریکا به ایران تاسیسات آبی و برقی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان
شهادت یکی از رهبران حماس در غرب غزه
مرگ ۲ سرباز آمریکایی در اردن
عکس: شهادت ۲ دانش‌آموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
ادارات هرمزگان برای فردا هم ۵۰ درصدی شدند
اینفوتابناک |الگوی پیشرفت برپایه توان ملی
واکنش به خوشحالی مقامات آمریکایی در انهدام زیرساخت‌ها
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار
انفجار و آتش‌سوزی تانکر گاز در زاهدان/ماجرا چیست؟
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
کشاورز گندم را انبار کرده تا مطالبات معوقشان را از دولت بگیرند / نانوایان برای بقا قیمت نان را بالا بردند !
ظریف خطاب به ترامپ: تاریخ بخوان
چین برنده جنگ روزهای اخیر ایران و آمریکا!
بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
فرزند شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی؛ نوه رهبر شهید
حضور محمود احمدی‌نژاد در سفارت قطر
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره دیدار محرمانه مقامات ارشد ایرانی
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
حمله دروازبان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oKk
tabnak.ir/005oKk