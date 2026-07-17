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پرونده آزمون ارشد ۱۴۰۵ بسته شد

سازمان سنجش از پایان رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در روز جمعه خبر داد و اعلام کرد: نتایج نهایی آزمون نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۲۵
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پرونده آزمون ارشد ۱۴۰۵ بسته شد

به گزارش تابناک، با پایان یافتن دو روز رقابت بیش از ۶۵۱ هزار داوطلب صندلی‌های رشته‌های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پرونده این آزمون بسته شد. 

ایسنا در خبری نوشت: رقابت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از صبح روز گذشته پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه آغاز شد و این آزمون در سه نوبت صبح، بعد از ظهر روز گذشته و صبح امروز جمعه ۲۶ تیر در ۱۶۵ شهرستان، حدود ۳۰۰ حوزه اصلی و نزدیک به ۹۰۰ حوزه فرعی برگزار شد. 

تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ شرکت کردند که از این تعداد ۵۴ درصد را خانم‌ها و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. 

تعداد ۶۶ هزار و ۴۹۰ متقاضی در رشته‌های شناور عصر روز گذشته پنجشنبه ۲۵ تیرماه رقابت خود را آغاز کردند. از این تعداد بیش از ۳۵ هزار نفر معادل ۵۴ درصد داوطلبان را زنان و بیش از ۳۰ هزار نفر معادل ۴۶ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند. 

رشته‌های شناور، رشته‌هایی هستند که داوطلب می‌تواند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک فارغ‌التحصیلی خود در دوره کارشناسی، به عنوان رشته امتحانی دوم در کنار رشته اصلی آزمون کارشناسی ارشد انتخاب و در رقابت‌های آن شرکت کند. 

همچنین امروز جمعه ۲۶ تیر ماه نیز بیش از ۳۲۲ هزار داوطلب برای نشستن در صندلی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رقابت کردند. 

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اواخر مردادماه اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت. 

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون نیز نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود. 

کارت شرکت در آزمون فوق، حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان، از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و داوطلبان می‌توانستند با استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی خود نسبت به دریافت و چاپ کارت اقدام کنند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه، به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار، برای حضور در جلسه آزمون الزامی بوده است. 

بر این اساس، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، موظف بودند کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. 

همچنین آزمون کدرشته‌های آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی، منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شد و داوطلبان این رشته‌ها باید مطابق آدرس درج‌شده روی کارت، در حوزه‌های امتحانی تهران حضور می‌یافتند. 

همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات، از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فراهم بوده است. 

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.

 

 

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