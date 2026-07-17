در پی شلیک‌های مداوم موشک‌های اتکمز | ATACMS از سامانه‌های هایمارس از خاک کویت، نیروهای مسلح ایران شماری از این سامانه‌ها را در مرز عراق و کویت با استفاده از پهپادهای انتحاری منهدم کرد. چهار ویدیو از اصابت پهپادها و انهدام سامانه های بالستیک آمریکا را می‌بینید.