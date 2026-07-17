نبض خبر
4 ویدیو از اصابت پهپادهای ایران به موشکهای بالستیک آمریکا
در پی شلیکهای مداوم موشکهای اتکمز | ATACMS از سامانههای هایمارس از خاک کویت، نیروهای مسلح ایران شماری از این سامانهها را در مرز عراق و کویت با استفاده از پهپادهای انتحاری منهدم کرد. چهار ویدیو از اصابت پهپادها و انهدام سامانه های بالستیک آمریکا را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا پایگاه آمریکا در کویت حمله پهپادی ایران به پایگاه های آمریکا هیمارس ام 142 شاهد 136 ATACMS حمله موشکی آمریکا به ایران
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دست خداوند به همراهتان و دعای ملت ایران و آزادگان جهان رهین راهتان
واقعا ما ملت امام حسینیم با این تفاوت که مختارها این بار جا نزدن و دیر نرسیدن دربین ما هستن و پدر جد آمریکا رو در آوردن تو جنگ.
الان این چی بود که ما دیدیم؟ اونجاها که صدا مشخص میکرد کویت نیست رو هم که قطع کردین!