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تعداد بازدید : 9236
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کد خبر:۱۳۸۵۱۲۳
کد خبر:۱۳۸۵۱۲۳
31590 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

4 ویدیو از اصابت پهپادهای ایران به موشک‌های بالستیک آمریکا

در پی شلیک‌های مداوم موشک‌های اتکمز | ATACMS از سامانه‌های هایمارس از خاک کویت، نیروهای مسلح ایران شماری از این سامانه‌ها را در مرز عراق و کویت با استفاده از پهپادهای انتحاری منهدم کرد. چهار ویدیو از اصابت پهپادها و انهدام سامانه های بالستیک آمریکا را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
4
35
پاسخ
دست خداوند به همراهتان و دعای ملت ایران و آزادگان جهان رهین راهتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
4
27
پاسخ
اصابت به لانچر موشک های بالستیک امریکایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
4
26
پاسخ
الله اکبر. ماشاءالله و لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم
ئ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
5
31
پاسخ
اب شیرین کن پل نفت برق دانشگاه فرودگاه همرو بزن فقط شتر بمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
3
13
پاسخ
واقعا ما ملت امام حسینیم با این تفاوت که مختارها این بار جا نزدن و دیر نرسیدن دربین ما هستن و پدر جد آمریکا رو در آوردن تو جنگ.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
6
8
پاسخ
الان این چی بود که ما دیدیم؟‌ اونجاها که صدا مشخص میکرد کویت نیست رو هم که قطع کردین!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
4
7
پاسخ
خودتون هم نفهمیدیم ویدیو چیه گذاشتین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
2
7
پاسخ
احسنت
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