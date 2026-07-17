اطلاعیه جدید سپاه درباره حمله به پایگاه آمریکا در قطر
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۴ اعلام کرد در ادامه موج پانزدهم عملیات «نصر ۲»، پایگاه هوایی العدید قطر هدف حمله قرار گرفته است. سپاه مدعی شد در این عملیات یک سامانه راداری برد بلند و چند فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا منهدم و تعدادی دیگر نیز آسیب دیدهاند.
بسم الله قاصم الجبارین
وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه
در تکمیل عملیات مقابله بهمثل شب گذشته رزمندگان غیور نیروی پرافتخار هوافضای سپاه، در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" و تقدیم به شهدای مظلوم جنایات اخیر امریکا، به منظور تنبیه متجاوز و مجازات ارتش کودککش آمریکا، حمله سنگین و غافلگیرانهای را به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر انجام دادند که طی آن یک سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخترسان آمریکا بطور کامل منهدم و چند فروند دیگر دچار آسیب جدی گردید.
دشمن آمریکایی و میزبانان پایگاههای او در منطقه بدانند که عبور از خطوط قرمز و حمله به مردم و زیرساختهای غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کنندهای خواهد داشت و در صورت ادامه این روند توسط دشمن، پاسخهای خردکننده تری در راه است؛ پاسخهایی که در تاریخ نبردها ماندگار خواهد شد.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم