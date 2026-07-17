رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان از وقوع حادثه رانندگی در آزاد راه کاشان-اصفهان محدوده تپه‌های سایپا با ۲ فوتی و ۵ مصدوم خبر داد.

برخورد تلخ پژو پارس و سمند با ۲ فوتی و ۵ مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از برنا، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان از وقوع حادثه رانندگی در آزاد راه کاشان-اصفهان محدوده تپه‌های سایپا با ۲ فوتی و ۵ مصدوم خبر داد. مهرداد فرزندی پور با بیان اینکه متاسفانه در سانحه بامداد امروز دو نفر از سرنشینان پژو پارس به علت جراحت سر صحنه جان باختند تاکید کرد:۵ مصدوم دیگر نیز جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی همچنین با اشاره به فوت ۲ سرنشین آفرود در پی واژگونی صبح امروز در محدوده کویر مرنجاب آران و بیدگل حدود ۱۰ کیلومتری کاروانسرای مرنجاب گفت:دو مصدوم آقا ۳۳ و ۴۸ ساله سر صحنه جان خود را از دست دادند.

به گفته مدیر اورژانس کاشان رعایت اصول ایمنی و احتیاط بیشتر در مسیرهای کویری و جاده های اصلی می تواند از حوادث رانندگی منجر به فوت تا حدود زیادی جلوگیری کند و این مهم می بایست از سوی رانندگان رعایت شود.