قیمت انواع سکه طلا امروز جمعه 26 تیر 1405
قیمت نیم سکه وربع سکه در بازار امروز جمعه 26 تیر 1405، به ترتیب افت یک میلیون تومان و 500 هزار تومانی را به ثبت رساندند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۹| |
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به گزارش تابناک، امروز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۹۹۷ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و طلای ۲۳ عیار به ۲۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید.
همچنین سکه طرح جدید ۱۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
|قیمت امروز نیم سکه
|94 میلیون و 500 هزار تومان
|تغییر روزانه قیمت نیم سکه
|افت یک میلیون تومانی
|قیمت امروز ربع سکه
|53 میلیون و 500 هزار تومان
|تغییر روزانه قیمت ربع سکه
|افت 500 هزار تومان
|قیمت امروز سکه گرمی
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28 میلیون تومان
|تغییر روزانه قیمت سکه گرمی
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بدون تغییر
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