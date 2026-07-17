قیمت انواع سکه طلا امروز جمعه 26 تیر 1405

قیمت نیم سکه وربع سکه در بازار امروز جمعه 26 تیر 1405، به ترتیب افت یک میلیون تومان و 500 هزار تومانی را به ثبت رساندند.

به گزارش تابناک، امروز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۹۹۷ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و طلای ۲۳ عیار به ۲۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید.

همچنین سکه طرح جدید ۱۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.