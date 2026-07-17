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قیمت انواع سکه طلا امروز جمعه 26 تیر 1405

قیمت نیم سکه وربع سکه در بازار امروز جمعه 26 تیر 1405، به ترتیب افت یک میلیون تومان و 500 هزار تومانی را به ثبت رساندند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۹
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قیمت انواع سکه طلا امروز جمعه 26 تیر 1405

به گزارش تابناک، امروز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۹۹۷ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و طلای ۲۳ عیار به ۲۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه طرح جدید ۱۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

قیمت امروز نیم سکه 94 میلیون و 500 هزار تومان
تغییر روزانه قیمت نیم سکه افت یک میلیون تومانی
قیمت امروز ربع سکه 53 میلیون و 500 هزار تومان
تغییر روزانه قیمت ربع سکه افت 500 هزار تومان
قیمت امروز سکه گرمی

28 میلیون تومان
تغییر روزانه قیمت سکه گرمی

بدون تغییر
 
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