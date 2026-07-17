هشدار عراقچی درباره جریان نفوذ اسرائیلی در آمریکا
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گزارشها و اخبار در رسانههای خارجی مبنی بر جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا اظهار کرد: همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۱۸| |
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به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به برخی گزارشها و اخبار در رسانههای خارجی مبنی بر جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا اظهار کرد: همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.
وی با بیان اینکه «به آمریکاییها مرتبا درباره «نفوذ خارجی» هشدار داده میشود» گفت: در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابیٍِ بیفرجام که حتما پیروزی در آن نخواهد بود، چه میتوان گفت؟ بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیاتدهندگان آمریکایی استفاده میکند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند. اما همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.
گزارش خطا
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هنوز نمیدونی آمریکا همون اسرائیل و اسرائیل همون آمریکاست
متاسفم هنوز چیزی یاد نگرفتی
متاسفم هنوز چیزی یاد نگرفتی
قضیه فراتر از آمریکا و اسراییله
نظم نوین جهانیه تا سال ۲۰۳۰ قصد اجراشو دارن
و هدفصون از جنگ نفت هم بستن شیرهای نفتی و جایگزینیشون با برقه بقیه شوه
نظم نوین جهانیه تا سال ۲۰۳۰ قصد اجراشو دارن
و هدفصون از جنگ نفت هم بستن شیرهای نفتی و جایگزینیشون با برقه بقیه شوه