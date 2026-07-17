جزییات حرکت قطارهای بندرعباس بعد از حمله دشمن

به گزارش تابناک، روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به یکی از نقاط ریلی محور هرمزگان و ایجاد محدودیت‌های اعزام قطارهای مسافری حرکت قطارها از ایستگاه بندرعباس راس ساعت مندرج بر روی بلیت تا ایستگاه فین به وسیله اتوبوس بین شهری و سپس با قطار تا ایستگاه مقصد صورت می‌گیرد.

در بخشی دیگر از اطلاعیه آمده است: مسافرانی که بلیت دارند در صورت تمایل به استفاده از شیوه مسافرت اعلام شده فوق می‌توانید با همین بلیت که در اختیار دارید یک ساعت زودتر از ساعت درج شده بر روی بلیت به ایستگاه بندرعباس مراجعه کنند.

‌در این اطلاعیه همچنین بیان شده است: مسافران در صورت عدم تمایل به استفاده از بلیت خود از امروز ۲۶ تیرماه به مدت یک ماه مهلت دارید تا با در دست داشتن اطلاعات بلیت خود و همچنین مدارک شناسایی به یکی از مراکز فروش مراجعه و نسبت به دریافت وجه بلیت خود اقدام کنید.

مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه صدای مسافر راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.