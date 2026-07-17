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بیانیه سپاه درباره انهدام سوخت‌رسان وجنگنده های آمریکا

در پاسخ به این شرارت، رزمندگان اسلام در موج 14 عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی مستقر در اردن را در دو مرحله حمله با چندین فروند موشک بالستیک و پهپادهای متعدد مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی و آسیب جدی به تعداد بیشتری از آنها شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۸
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بیانیه سپاه درباره انهدام سوخت‌رسان و جنگنده های آمریکایی

به گزارش تابناک ، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 22 اعلام کرد: 

بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

مردم شریف اردن؛

مردمان نجیب سرزمین قدمگاه انبیا الهی، ای مردمی که بیش از همه‌ی مردم جهان با فلسطین قرابت دارید و با دردهای مظلومان غزه و کرانه از همه آشناترید، بعد از حمله سال گذشته ما به پایگاه العدید قطر، ارتش کودک‌کش آمریکا برای دور کردن مرکز فرماندهی خود از حجم بالای آتش رزمندگان اسلام، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) را از قطر به الازرق در خاک شما منتقل کرد و از آن موقع تاکنون مرکز فرماندهی شرارت علیه مردم فلسطین و سایر کشورهای اسلامی در خاک شما و دردسترس شماست. علاوه بر سنتکام پایگاه هوایی و دهها فروند سوخت‌رسان، اف35، اف15، و اف16 آمریکایی در خاک شما مستقر هستند و از آنجا به مردم مظلوم فلسطین، ایران و لبنان حمله هوایی می‌کنند.

شب گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا بازهم شرارت کرد و از پایگاه‌های خود در اردن برای ارتکاب جنایت جنگی بزرگ و زدن اهداف غیر نظامی از جمله چند پل، محلات مسکونی و یک مرکز پمپاژ آب در بندرعباس در جنوب ایران استفاده کرد.

در پاسخ به این شرارت، رزمندگان اسلام در موج 14 عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا صاحب الزمان (عج) ادرکنی جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی مستقر در اردن را در دو مرحله حمله با چندین فروند موشک بالستیک و پهپادهای متعدد مورد هدف قرار دادند که منجر به انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی و آسیب جدی به تعداد بیشتری از آنها شد.

اینک نوبت شما مردم شریف و ارتش غیور و با شرف اردن است که به تکلیف الهی خود عمل کنند و با ضربه به منافع آمریکایی متجاوز و ضد اسلام، لکه ننگ آمریکاییهای اشغالگر را از دامان اردن عزیز پاک کنید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

 
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