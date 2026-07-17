تهاجم مجدد دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف اهواز

برنا - گروه استان‌ها: معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم مجدد هوایی دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا، ولی الله حیاتی امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه بیست و پنجم تیرماه نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن آمریکایی مورد تهاجم و حمله های هوایی قرار گرفت.

او گفت: ارزیابی خسارت های وارده در مناطق مورد هدف دشمن درحال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان درپایان با بیان اینکه اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد، افزود: شهروندان عزیز اخبار را فقط از مراجع و رسانه های معتبر و رسمی دنبال کنند و به شایعه ها توجه نکنند.

لازم به توضیح است که که روز قبل نیز پنج منطقه از اهواز هدف حمله نیروهای تروریستی آمریکایی قرار گرفت بر این اساس وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان تخصصی بقایی(۲)، این مرکز درمانی را به مدت شش ساعت از چرخه خدمات خارج کرد و بیماران این مجموعه خاص درمانی(سرطانی) در کمترین زمان به سه مرکز درمانی دیگر اهواز منتقل شدند.