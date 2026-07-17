قیمت پیش فروش بلیت اربعین اعلام شد
به گزارش تابناک، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری از آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس اربعین از امروز (جمعه، ۲۶ تیرماه) خبر داد که بر اساس آن قیمت بلیت مسیر تهران - مهران (استان ایلام) برای اتوبوس ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
احمدرضا عامری افزود: بر اساس نرخ نامه اعلامی، نرخ بلیت تهران - مهران برای اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی گفت: همچنین نرخ بلیت مسیر تهران - شلمچه برای اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
این مقام صنفی ادامهداد: برای مسیر تهران - خسروی نیز نرخ بلیت اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شد
عامری گفت: نرخ بلیت اتوبوس از سایر نقاط کشور به مرزهای هفتگانه خروجی به سمت عراق بر اساس جداولی طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.