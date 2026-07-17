عکس: گام بلند شاگردان پیاتزا برای بقا؛ ایران با شکست آلمان از منطقه خطر دور شد
تیم ملی والیبال ایران در دهمین گام خود در رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، موفق شد در دیداری سرنوشتساز و حساس، آلمان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد. این پیروزی ارزشمند که شاگردان روبرتو پیاتزا را به رده سیزدهم جدول ۱۸ تیمی رساند، تا حدود زیادی بقای ایران در این رقابتها را تضمین کرد و وضعیت ملیپوشان را پس از هفتهها نگرانی از سقوط، بهبود بخشید.
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