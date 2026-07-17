تعداد شهدا از زمان از سرگیری حملات آمریکا در تیرماه

در ‌جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند.

به گزارش تابناک، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از شهادت ۳۸ و مصدومیت بیش از ۴۰۰ نفر در پی حمله به کشور خبر داد.

دکتر حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ‌جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند؛ در میان آنان ۲۲ زن مصدوم، ۳ زن شهید، ۹ مصدوم زیر ۱۸ سال و یک شهید زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. ۴۷ نفر بستری و نیازمند دعای مردم عزیز.

سلامت، نخستین قربانی جنگ است.»