تعداد شهدا از زمان از سرگیری حملات آمریکا در تیرماه
در جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۹۳| |
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به گزارش تابناک، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت از شهادت ۳۸ و مصدومیت بیش از ۴۰۰ نفر در پی حمله به کشور خبر داد.
دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جنگ تیرماه، تا ساعت ۶:۳۰صبح ۲۶ تیر، شمار مصدومین حملات آمریکا از ۴۰۰ نفر عبور و ۳۸ نفر هموطن شهید شدند؛ در میان آنان ۲۲ زن مصدوم، ۳ زن شهید، ۹ مصدوم زیر ۱۸ سال و یک شهید زیر ۱۸ سال دیده میشود. ۴۷ نفر بستری و نیازمند دعای مردم عزیز.
سلامت، نخستین قربانی جنگ است.»
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