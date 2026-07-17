فهرست جنایات جنگی جدید آمریکا برای ایران

به گزارش تابناک به نقل ا ز خبرآنلاین، اسرائیل پیش‌بینی می‌کند درگیری نظامی آمریکا و ایران در هفته آینده شدت بگیرد؛ هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند واشنگتن در حال تهیه فهرست جدیدی از اهداف در داخل ایران است که ممکن است نیروگاه‌ها و تأسیسات تولید برق را نیز در بر بگیرد.

بنا به روایت العربیه بر اساس گزارش «کانال 12» اسرائیل، ارزیابی‌هایی که در نشست‌های امنیتی و سیاسی طی روزهای اخیر در قدس مطرح شده، نشان می‌دهد با ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه اهداف ایرانی، احتمال گسترش تنش میان واشنگتن و تهران در دوره پیش رو افزایش یافته است.

این شبکه افزود آمریکا در حال تهیه فهرست تازه‌ای از اهداف در ایران است که تأسیسات مرتبط با تولید و انتقال برق را نیز شامل می‌شود. براساس این گزارش، واشنگتن این بخش را یکی از «نقاط ضعف» زیرساخت‌های ایران می‌داند و این رویکرد با اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، همخوانی دارد.

کانال 12 به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد: «ما خود را برای احتمال تشدید رویارویی آماده می‌کنیم و برای همه سناریوهایی که ممکن است بر اسرائیل تأثیر بگذارد، آمادگی کامل داریم.»

با وجود این پیش‌بینی‌ها، کنال 12 تأکید کرد برآوردهای نهادهای امنیتی و رهبران سیاسی اسرائیل همچنان بر این است که جنگ آمریکا و ایران، دست‌کم در مقطع کنونی، به همان دو طرف محدود خواهد ماند و به سرزمین‌های اشغالی کشیده نخواهد شد.

تاکنون هیچ‌یک از مقام‌های آمریکا یا ایران به گزارش کانال 12 درباره تهیه فهرست جدید اهداف یا ماهیت اهداف احتمالی واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

ابتکار تازه قطر

در همین حال، کانال 12 اسرائیل به نقل از دو منبع دیپلماتیک غربی گزارش داد قطر ابتکار تازه‌ای را به آمریکا و ایران ارائه کرده که هدف آن، ازسرگیری مذاکرات و مهار تنش‌های فزاینده میان دو کشور است.

بر اساس این گزارش، تهران با دیدی مثبت به این ابتکار قطر می‌نگرد و معتقد است که این طرح تا حدی خواسته‌های ایران را در نظر گرفته است. همچنین گزارش شده که ایران در حال حاضر حملات خود به سمت قطر را متوقف کرده است.