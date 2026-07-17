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تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
بر اساس ویدیویی که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) منتشر کرده، کماندوهای آمریکا بر روی عرشه نفتکش ون یائو در دریای عمان هلی بورن کرده و آن را مورد بازرسی قرار دادهاند. به ادعای سنتکام نیروهای متجاوز آمریکایی سه کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، تغییر مسیر دادهاند، یک کشتی را به دلیل تمرد از دستورات از کار انداختهاند و یک کشتی دیگر را برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی جاری آمریکا علیه ایران، مورد بازرسی قرار دادهاند.
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