روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی.

در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام، فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین، رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم