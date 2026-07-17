به گزارش تابناک، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا بامداد جمعه در شبکه ایکس نوشت: برزیل بدون هیچ تردیدی برای حاکمیت خود مبارزه خواهد کرد.

این اظهارات پس از آن منتشر شد که نماینده تجاری آمریکا (USTR) پس از یک سال تحقیق درباره آنچه که واشنگتن «رویه‌های تجاری ناعادلانه» برازیلیا عنوان می‌کند، اعلام کرد که از ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) بر بخشی از واردات برزیل تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل و دولت وی در مذاکرات با واشنگتن «با حسن نیت» عمل نکرده‌اند.

وی ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی برزیل مدعی شد که «سیاست‌های اقتصادی لولا هم به ضرر آمریکایی‌ها و هم به ضرر مردم برزیل است و طی یک سال گذشته منافع مردم برزیل را فدای مواضع شخصی خود کرده و این تعرفه‌ها بهای آن است.»

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی را پیشنهاد کرده بود که بعدا از آن صرف‌نظر شد.

وی همچنین برزیل را به نقض حقوق بشر متهم و تهدید کرده بود در صورت ادامه محاکمه ژائیر بولسونارو رئیس‌ جمهوری سابق برزیل، اقدامات اقتصادی بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد کرد.

سی.ان.ان بر اساس آمارهای تجاری آمریکا نوشت که اگرچه ابزار بند ۳۰۱ معمولا علیه کشورهایی با مازاد تجاری قابل توجه با ایالات متحده مانند چین، به‌کار گرفته می‌شود اما واشنگتن در سال گذشته در تجارت کالا با برزیل ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری داشته که نسبت به سال قبل ۱۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.