به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام کرد: بسم الله القاصم الجبارین وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه مردم عزیز و غیور ایران اسلامی. در ادامه عملیات مقابله به مثل رزمندگان اسلام، سحرگاه امروز نیروی دریایی سپاه در موج ۱۳ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به تمامی مردم‌خونگرم استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات مقابله به مثل با قاطعیت ادامه دارد، همان‌گونه که بعثت جانانه شما مردم؛ و تنگه هرمز هم به فضل الهی کماکان در قبضه قدرت دریادلان نیروی دریایی سپاه است. وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم