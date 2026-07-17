موج دوم گرما تا کی در کشور ادامه دارد؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از تداوم موج دوم گرما تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: دمای هوای تهران تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد و در اهواز نیز دما از ۵۰ درجه عبور خواهد کرد. به گفته وی، از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما آغاز می‌شود، اما هوا همچنان گرم خواهد ماند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، گفت: موج دوم گرما تا اواسط هفته آینده در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. برای تهران نیز انتظار می‌رود هوای گرم همچنان ماندگار باشد.

وی خاطرنشان کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه، دما حدود یک تا دو درجه گرم‌تر از شرایط فعلی خواهد شد. در گرم‌ترین مراکز استان‌ها، مانند اهواز، نیز همین وضعیت برقرار است و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در این شهر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

ضیاییان افزود: دمای امروز تهران ۳۹ درجه پیش‌بینی شده و فردا نیز همان ۳۹ درجه خواهد بود. روز شنبه دما به ۴۰ درجه، روز یکشنبه به ۴۱ درجه و روز دوشنبه نیز به ۴۱ درجه خواهد رسید. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. انتظار می‌رود در این دو روز دما نسبت به اوج گرما کمی کاهش یابد، هرچند هوا خنک نخواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در پایان گفت: با توجه به اینکه در فصل تابستان هستیم، گرما معمولاً تا پایان مرداد ادامه دارد، اما پیک گرما از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی خواهد یافت.