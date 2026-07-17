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ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره کنترل بر تنگه هرمز

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در اظهاراتی مدعی شد ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۷۶
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به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در اظهاراتی مدعی شد ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.

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 هگست بامداد جمعه با انتشار این پیام یک‌خطی در شبکه اجتماعی ایکس، تصاویری از ورود نظامیان آمریکایی به یک کشتی در خلیج عمان منتشر کرد. این تصاویر پیشتر توسط فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) منتشر شده بود.

این در حالی است که ستاد فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام بامداد جمعه مدعی شد: نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا از یگان اعزامی یازدهم تفنگداران دریایی، ۱۶ جولای (۲۵ تیرماه) عملیات بازرسی و راستی‌آزمایی را روی نفتکش ام‌تی ون یائو در خلیج عمان انجام دادند.

این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: تا امروز، نیروهای آمریکایی سه کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره دریایی را نقض کنند، تغییر مسیر داده‌اند، یک کشتی را به دلیل تبعیت نکردن از دستورات، از کار انداخته‌اند و یک کشتی دیگر را برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی جاری آمریکا علیه ایران، مورد بازرسی قرار داده‌اند.

سنتکام مدعی شد: تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن همچنان برای کشتیرانی آزاد و باز هستند، به‌جز برای شناورهایی که تلاش می‌کنند محاصره دریایی «دیوار فولادین» آمریکا را نقض کنند.

آمریکا از ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

آمریکا با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی»، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.

 
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