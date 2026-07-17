قیمت خودرو صعودی شد/ آخرین قیمت خودروها

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ در حالی معاملات خود را پشت سر گذاشت که افزایش نرخ دلار و تداوم ابهام‌های سیاسی، بار دیگر انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کرد. اگرچه رکود معاملات و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان همچنان مانع از شکل‌گیری موج فراگیر افزایش قیمت شده است، اما خودروهای پرتقاضا بیش از سایر مدل‌ها به این سیگنال‌ها واکنش نشان دادند.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو عمدتاً با رشد نرخ همراه بوده‌اند و در بازار سایپا نیز برخی خودروها افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، هرچند تعدادی از محصولات همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که روند نرخ ارز و فضای سیاسی به ثبات نرسد، بازار خودرو نیز همچنان درگیر نوسان‌های مقطعی خواهد بود و قیمت‌ها بیش از هر چیز از متغیرهای بیرونی تأثیر خواهند پذیرفت.

اغلب محصولات ایران‌خودرو امروز با افزایش قیمت معامله شدند و خودروهای پرتقاضا همچنان بیشترین واکنش را به رشد نرخ ارز نشان دادند. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:

قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۳۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون تومان گران‌تر شد و اکنون با قیمت دو میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز برخلاف روند کلی بازار ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان افزایش به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت محصولات ایران‌خودرو - جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۲%‏)‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰‏ سورن پلاس (TU5P) ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۸۱%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏ سورن پلاس (XU7P) ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس MT6 ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏ دنا پلاس اتوماتیک ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 موتور TU3 ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۷۰%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ (‎۲.۶۴%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پژو 207 اتوماتیک ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏ راناپلاس ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۰%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا دستی V1 ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۰%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک V4 ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ تارا اتوماتیک (توربو) ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰ هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏ هایما 8 اس ( 8S ) ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هایما 7X ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

بازار محصولات سایپا نیز روندی صعودی داشت، اما شدت افزایش قیمت در مدل‌ها یکسان نبود و برخی خودروها همچنان بدون تغییر قیمت معامله شدند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:

قیمت اطلس G امروز ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان رسید.

قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند و همچنان با نرخ یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت شاهین اتوماتیک پلاس نیز با ۴۰ میلیون تومان رشد به دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید و بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات سایپا ثبت کرد.

در همین حال، قیمت کوییک S نیز امروز ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان قرار گرفت.