پایان غم انگیز برج مراقبت دریایی چابهار با حمله دشمن
این برج که نماد زیبایی چابهاربود و نقش مهمی در ترافیک دریایی این شهر داشت تخریب شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۷۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از برنا، جنگندههای تروریستی آمریکا برج مراقبت ترافیک دریایی چابهار را برای بار سوم مورد هدف قرار دادند.
این برج که نماد زیبایی چابهاربود و نقش مهمی در ترافیک دریایی این شهر داشت تخریب شد.
این سومین حمله ای است که آمریکا در این چند روز اخیر به محدوده این برج مراقبت انجام می دهد.
مردم همچنان از تردد و نزدیک شدن به چنین امکانی خودداری کنند.
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