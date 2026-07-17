اتهام بزرگ ترامپ به چین: انتخابات ما را هک کردند
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ امشب در سخنرانی خود در کنگره مدعی شد:
ما اکنون بهترین کشور جهان هستیم.ما اکنون بیش از هر زمان دیگری در ایالات متحده سرمایهگذاری داریم.تورم آمریکا بیشترین کاهش خود را در ۶ سال گذشته تجربه کرده است. بازارهای مالی ما در بالاترین سطح خود قرار دارند.هیچ کشوری نمیتواند بزرگ باشد مگر اینکه انتخاباتش عادلانه باشد. اطلاعات مربوط به دخالت در انتخابات آمریکا سالهاست که مخفی نگه داشته شده است، اما من آن را از حالت طبقهبندی خارج خواهم کرد.چین در جریان انتخابات ۲۰۲۰ به اطلاعات خصوصی حدود ۲۰ میلیون آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.ما به دنبال ایجاد یک سیستم انتخاباتی امن هستیم که تقلب و دخالت را عملاً غیرممکن کند.امشب من از طبقهبندی خارج کردن فوری و انتشار اطلاعات حساسی را اعلام میکنم که نقصهای تکاندهندهای را در زیرساختهای انتخاباتی ما آشکار میکند.
شواهد موجود ثابت میکند که سیستم انتخاباتی ما توسط قدرتهای خارجی در سطوح بیسابقه و خطرناکی هک شده و مورد مداخله قرار گرفته است.
روسای سازمانهای اطلاعاتی اصلی شخصاً نتایج تحقیقات را بررسی و صحت و اعتبار اسناد منتشر شده را تأیید کردند.
اسناد نشان میدهد که چین بزرگترین نقض و سرقت دادههای انتخاباتی در تاریخ را از سال ۲۰۲۰ انجام داده است.
سرقت اطلاعات رأیدهندگان توسط چین، کابوسی بیسابقه برای امنیت انتخابات آمریکاست.
پکن یک واحد ویژه برای سوءاستفاده از دادههای هکشده رأیدهندگان آمریکایی و استفاده از آن در فعالیتهای خرابکارانه تشکیل داده است.
اسناد ما دست داشتن عناصری از درون دولت پنهان در سازمانهای اطلاعاتی را در تبانی و لاپوشانی دخالت چین آشکار میکند.
گزارشهای اطلاعاتی تأیید میکنند که سیاست حزب کمونیست چین از سال ۲۰۱۸ حمایت از هر حزبی بوده که با من مخالف بوده است.
چین از اواسط سال ۲۰۱۸ برای تأثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تلاش کرده است.
اسناد سیآیای فاش میکند که چین در تلاش است تا از روابط خود با شرکتهای بزرگ آمریکایی برای تحریک علیه من بهرهبرداری کند.
دولت چین به دنبال خبرنگاران آمریکایی بود تا گزارشهای منفی علیه من بنویسند و با مبالغ مالی هنگفت از آنها حمایت کرد.
اطلاعاتی که افبیآی در سال ۲۰۲۰ به دست آورده، نشان میدهد که چینیها تلاش کردهاند تا آرای غیرقانونی به نفع جو بایدن صادر کنند.
یکی از مسئولان افبیآی اعتراف کرد که برای جلوگیری از درز گزارشهای مربوط به مداخله چین به رسانههای آزاد، یک دولت سایه را اداره کرده است.
ترامپ: من از وزارت دادگستری، افبیآی و سازمان سیا میخواهم که فوراً در مورد لاپوشانی دخالتهای خارجی توسط مقامات تحقیق کنند.امشب اسناد طبقهبندیشدهای را منتشر خواهیم کرد که ثابت میکند دولت از آسیبپذیری سیستمهای رأیگیری الکترونیکی و سهولت هک شدن آنها اطلاع قبلی داشته است.ارزیابیهای اطلاعاتی تایید میکند که روسیه، چین، ایران و کره شمالی توانایی نفوذ به سیستم انتخاباتی ما را دارند.وزارت دادگستری بایدن عمداً تحقیقات در مورد تقلب در انتخابات میشیگان را کند کرد و برای بستن پرونده تلاش کرد.من از مدیر افبیآی میخواهم که تحقیقات کامل در مورد تقلب انتخاباتی میشیگان را از سر بگیرد و علیه افراد دخیل در این ماجرا اتهامات جنایی مطرح کند.
تحقیقات وزارت امنیت داخلی نشان داد که تقریباً ۲۷۸۰۰۰ غیرشهروند به طور غیرقانونی برای رأی دادن در انتخابات ثبت نام کرده بودند.
ایالتهای دموکرات از به اشتراک گذاشتن سوابق ثبتنام رأیدهندگان خود خودداری میکنند تا از افشای تعداد خارجیهای ثبتنامشده برای رأی دادن جلوگیری شود.
ما یک سیستم انتخاباتی کاملاً ناکارآمد داریم و هیچکس نمیتواند از سلامت آن دفاع کند.
صدها میلیون اطلاعات رأیدهندگان آمریکایی در دست دولتهای خارجی است و سیستمهای ما در برابر هک و فساد آسیبپذیر هستند.
دولت من رسماً شروع به اطلاعرسانی به ایالتهایی کرده است که دادههای انتخاباتی آنها توسط چین و دیگران مورد نفوذ و هک قرار گرفته است.
ما در حال انجام اقدامات فوری و سریع هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که انتخابات ما هرگز و تحت هیچ شرایطی به سرقت نمیرود یا اطلاعات ما مورد نفوذ قرار نمیگیرد.
حل بحران امنیت انتخابات مستلزم آن است که کنگره بدون هیچ تأخیری قانون «حفاظت از آمریکا» را تصویب کند.
مخالفت با قانون حفاظت از آمریکا فقط از سوی احزابی صورت میگیرد که به دلیل ضعف نامزدها و سیاستهایشان به دنبال تقلب در انتخابات هستند.
قانون پیشنهادی، رأیدهندگان را ملزم میکند قبل از انداختن رأی خود به صندوق، مدرک شهروندی و کارت شناسایی عکسدار ارائه دهند.
ما خواستار لغو رأیگیری پستی و محدود کردن آن به موارد بیماری، معلولیت، خدمت سربازی و مسافرت هستیم.