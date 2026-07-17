فوری/ اطلاعیه مهم استانداری هرمزگان
استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۶۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:
محور بندرعباس - خمیر - لار بهطور کامل مسدود است.
محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.
استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتشنشانی باز نگه دارند.
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