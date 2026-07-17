فوری/ اطلاعیه مهم استانداری هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، استانداری هرمزگان اعلام کرد محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

محور بندرعباس - خمیر - لار به‌طور کامل مسدود است.

محور کشار - کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان از شهروندان خواست از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق مجاور خودداری کرده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و مسیر را برای تردد نیروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.