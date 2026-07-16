جی دی ونس درباره لشکرکشی به ایران گفت: «اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و حکومت خود را تغییر دهند، این به خودشان بستگی دارد اما ما 150 هزار نیروی زمینی برای تغییر رژیم اعزام نخواهیم کرد، مگر اینکه خود مردم حاضر در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. حال، ما در هر صورت قرار نیست نیرو اعزام کنیم، اما پیشنهاد اعزام نیرو، اساساً به این معناست که ارتش ایالات متحده باید این کار را برای مردم ایران انجام دهد. ما دیگر در این کار نیستیم. ما اصلاً نیستیم.» اظهارات ونس را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌‌شنوید.