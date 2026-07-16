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کد خبر:۱۳۸۵۰۶۴
کد خبر:۱۳۸۵۰۶۴
7787 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

معاون ترامپ: 150 هزار نیروی زمینی به ایران اعزام نمی‌کنیم!

جی دی ونس درباره لشکرکشی به ایران گفت: «اگر مردم ایران می‌خواهند قیام کنند و حکومت خود را تغییر دهند، این به خودشان بستگی دارد اما ما 150 هزار نیروی زمینی برای تغییر رژیم اعزام نخواهیم کرد، مگر اینکه خود مردم حاضر در صحنه بخواهند به آن نتیجه برسند. حال، ما در هر صورت قرار نیست نیرو اعزام کنیم، اما پیشنهاد اعزام نیرو، اساساً به این معناست که ارتش ایالات متحده باید این کار را برای مردم ایران انجام دهد. ما دیگر در این کار نیستیم. ما اصلاً نیستیم.» اظهارات ونس را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جی دی ونس ویدیو حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱
الهه قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
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3
پاسخ
بمیر بابا
سرت تو زندگی همه کشوراست
مرزهای فضولی رو جابجاکردین
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