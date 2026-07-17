اینفوگرافیک: آتش در پایگاه ملک فیصل!

پایگاه هوایی ملک فیصل؛ یکی از مراکز مهم پشتیبانی هوایی و لجستیکی در اردن است که در همکاری‌های نظامی با آمریکا نقش دارد و طی روزهای گذشته (تیرماه ۱۴۰۵) هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.

به گزارش تابناک، پایگاه هوایی ملک فیصل؛ یکی از مراکز مهم پشتیبانی هوایی و لجستیکی در اردن است که در همکاری‌های نظامی با آمریکا نقش دارد و طی روزهای گذشته (تیرماه ۱۴۰۵) هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.