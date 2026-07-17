اینفوگرافیک: آتش در پایگاه ملک فیصل!
پایگاه هوایی ملک فیصل؛ یکی از مراکز مهم پشتیبانی هوایی و لجستیکی در اردن است که در همکاریهای نظامی با آمریکا نقش دارد و طی روزهای گذشته (تیرماه ۱۴۰۵) هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۶۱| |
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به گزارش تابناک، پایگاه هوایی ملک فیصل؛ یکی از مراکز مهم پشتیبانی هوایی و لجستیکی در اردن است که در همکاریهای نظامی با آمریکا نقش دارد و طی روزهای گذشته (تیرماه ۱۴۰۵) هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.
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