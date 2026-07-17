به گزارش تابناک، قدرت‌الله مهدیخانی با اعلام اینکه این خادثه عصر پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه رخ داد، اظهار کرد: بی‌احتیاطی راننده، موجب واژگونی این تانکر شد که خوشبختانه،‌ با هوشیاری و اقدام به موقع نگهبانان یک شرکت تولیدی، جاده مسدود و رانندگان عبوری از مسیر منحرف شده و از تصادفات خطرناک جلوگیری شد.

وی ضمن قدردانی از نیروهای آتش نشان اعزامی از قزوین، الوند و لیا، اورژانسِ استان، پلیس راه استان ونیروی انتظامی برای حضور به موقع و موثر در صحنه، خاطرنشان کرد: جاده‌های استان قزوین به‌دلیل تمرکز واحدهای صنعتی، روزانه شاهد عبور حجم بالایی از تانکرهای حمل مواد شیمیایی و خطرناک است که علاوه بر لزوم افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی استان، هوشیاری و دقت رانندگان به همراه آمادگی همه جانبه دستگاه‌های امدادی استان نیز نقش پررنگی در کاهش سوانح و خسارات ناشی از آن دارد.