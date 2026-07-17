توضیح درباره صداهای مهیب در نوشهر

شرکت ملی گاز اعلام کرد؛ صدای مهیب احتمالی امشب در نوشهر، مربوط به تست و هواگیری گاز خواهد بود.

به گزارش تابناک، روابط عمومی شرکت گاز مازندران شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر با صدور اطلاعیه‌ای اظهار داشت: طبق برنامه از پیش تعیین شده، مقرر است تیم فنی و تخصصی شرکت گاز حدود ساعت ۱۱ امشب نسبت به هواگیری ایستگاه فشار گاز واقع در خیابان ماه جنگل «کیسی» نوشهر اقدام کند.

در این اطلاعیه آمده است که این عملیات فنی همراه با صدای مهیب ناشی از هواگیری همراه خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

روابط عمومی شرکت ملی گاز منطقه ۱۹ کشور مستقر در مازندران در ادامه این اطلاعیه با قدردانی از صبر و حوصله مردم، از اهالی منطقه و همچنین اقشار مختلف مردم خواست نسبت به اطلاع رسانی سریع و شفاف در این زمینه به سایرین اقدام کنند.